Giornata contro la violenza su operatori sanitari, webinar a Empoli

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, indetta per sabato 12 marzo 2022, il Centro Co.Me.Te. di Empoli organizza, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale Dottor Iacopo Periti, la Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana Dottoressa Rosa Barone, il volontario della Misericordia di Certaldo Alessio Migliorini e l'infermiere Mirco Tonelli, un webinar gratuito online per approfondire le conoscenze sulla violenza, lo stress e il burnout nelle professioni d’aiuto.

Operatori sanitari, assistenti sociali, medici, volontari e tutta la comunità cittadina è invitata. È necessaria l'iscrizione a info@centrocomete.org

Fonte: Centro Co.Me.Te.