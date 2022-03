Il Bisonte Firenze, a Bergamo per proseguire la striscia positiva

Reduce dalla prima vittoria a Palazzo Wanny, Il Bisonte Firenze è pronto ad affrontare l’ultima trasferta della regular season di questa stagione per la gara che vale il recupero della dodicesima giornata del girone d’andata (le bisontine avevano già raggiunto Bergamo il 19/12/21 ma la gara fu rinviata a causa del Covid-19).

Volley Bergamo 1991 è reduce dalla rotonda vittoria per 3-0 nello scontro diretto salvezza con Roma; in panchina dal 15/02/22 siede Micoli al posto di Giangrossi. L’arrivo del nuovo anno ha portato anche due nuove giocatrici in rosa: May e Butigan.

Le ex della sfida sono due: a Bergamo c’è Alicia Ogoms a Firenze nella passata stagione (dal 17/12/21), mentre nelle file di Firenze c’è Carlotta Cambi, che ha vestito la maglia di Bergamo nella stagione 2018/19.

I precedenti fra le due squadre sono tredici (tutti in A1), con sette vittorie per Firenze (di cui le ultime sei consecutive) e sei per Bergamo (di cui l’ultima al Mandela Forum il 14 gennaio 2017, per 2-3).

La partita fra Volley Bergamo 1991 e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva e in alta definizione, su VBTV, la nuova casa della pallavolo italiana previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://www.volleyballworld.tv/home

MASSIMO BELLANO– “Archiviata la gara con Chieri abbiamo subito iniziato la preparazione del match con Bergamo. Sarà secondo me un’altra gara estremamente impegnativa, troveremo un gruppo impegnato nella lotta per la salvezza e quindi sicuramente molto determinato a tirar fuori il massimo da queste ultime gare. Bergamo viene da una bella vittoria per 3-0 e Lanier è il terminale offensivo di riferimento che con il cambio della guida tecnica sembra aver trovato ancora maggiore solidità e compattezza. Occorre fare molta attenzione e considerare l’avversario per le difficoltà che ci può creare e non per la posizione in classifica che occupa, solo così potremmo uscire dalla gara con qualcosa di positivo. Diversamente i rischi e le insidie di questa gara sono notevoli, quindi attenzione e prepariamoci al meglio e cerchiamo di proseguire questa striscia positiva.”

Fonte: Ufficio Stampa