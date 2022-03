Il Judo Kodokan Empoli festeggia Giulio Manenti, vice-campione Italiano Under 18

Dopo due anni in cui l’attività si era quasi fermata, finalmente sono ripartiti gli appuntamenti agonistici, linfa vitale per il nostro sport. Sabato 5 Marzo al Centro Olimpico Federale di Lido di Ostia ce ne era uno fra i più importanti a livello Nazionale: il Campionato Italiano Cadetti (Under 18).

Due gli atleti della Società Empolese che erano riusciti a strappare il pass per poter disputare la fase finale: Parri Davide nei 66 kg. E Manenti Giulio nei 73 kg.

Davide, dopo un primo incontro vinto per Ippon (prima del tempo limite), non è riuscito a scalare il tabellone fermandosi al diciassettesimo posto in una categoria fra le più numerose (ben 83 atleti in gara), a nostro avviso anche penalizzato da una disattenzione arbitrale che gli ha precluso di arrivare a lottare per un podio che poteva essere alla sua portata.

Giulio dopo un primo incontro vinto per Osae Komi (immobilizzazione a terra), ha proseguito spedito verso la finale vincendo 5 incontri di cui l’ultimo con un bellissimo Ippon di Tomoe Nage. Purtroppo non è riuscito a coronare il sogno della medaglia d’oro, cedendo il passo all’atleta Chietino Tavoletta Lucio dopo un incontro molto tattico, dove nessuno dei due è riuscito a portare una tecnica all’altro, segno che i valori dei due atleti erano molto simili. Inoltre, grazie a questo Secondo posto nel Campionato Italiano, Giulio Manenti è stato promosso Cintura Nera.

Il Judo Kodokan Empoli festeggia orgoglioso il suo atleta per il risultato conseguito e ringrazia il gruppo con il quale si sono preparati i due ragazzi, lo staff tecnico e in particolar modo il coach Di Clemente Alessandro grazie ai quali è stato possibile raggiungere un risultato così prestigioso, sperando sia di buon auspicio per gli appuntamenti futuri: quale miglior modo per riprendere a pieno l’attività?

Fonte: Asd Judo Kodokan Empoli