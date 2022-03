Il Prefetto Valenti incontra Confesercenti su sicurezza e movida

Confesercenti Città di Firenze, con il Presidente Santino Cannamela assieme ad una delegazione rappresentativa del gruppo dirigente dell’associazione, ha incontrato nei giorni scorsi il Prefetto Valerio Valenti per sottoporgli alcune proposte, incentrate soprattutto sui temi della sicurezza della città e della gestione della “movida” serale.

In particolare è stato richiesto di presidiare maggiormente alcune zone particolarmente esposte al problema, di velocizzare l’insediamento della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella e di rendere più efficace la richiesta di intervento per il contrasto a quelle situazioni di illegalità che segnano il confine tra crimine e degrado urbano.

I rappresentanti degli esercenti si sono resi disponibili a collaborare con le forze di polizia, statali e locali, anche attraverso la rete dei centri commerciali naturali presenti in città, per costituire una vera e propria “cabina di regia” e lavorare al meglio sulla prevenzione ed il contrasto all’illegalità.

Il Prefetto ha assicurato che la pianificazione delle misure atte a far fronte al periodo estivo sarà affrontata nell’ambito del Comitato di ordine e sicurezza pubblica congiuntamente al Sindaco di Firenze, anche attraverso progetti che vedano l’impiego di personale di agenzie specializzate, adeguatamente formato, con compiti di osservazione e di segnalazione qualificata di situazioni critiche alle forze di polizia.

“Si è trattato di un incontro utile a sottolineare come la sicurezza in città per Confesercenti città di Firenze sia una vera e propria priorità, e che questo obbiettivo si possa raggiungere solo attraverso una collaborazione fattiva con le istituzioni preposte al controllo del territorio Poter tornare ad una vita sociale “normale” dopo due anni di pandemia è fondamentale non solo per il tessuto cittadino, ma anche per quello sociale ed economico. Speriamo che ciò possa esserci consentito anche superando il difficile momento storico e geopolitico che stiamo purtroppo attraversando”, commenta Santino Cannamela, Presidente Confesercenti città di Firenze.

“E’ impegno comune delle istituzioni e di tutta la società civile far sì che la vita associata si svolga con la massima serenità, come deve essere in una grande città del mondo come Firenze. Come istituzioni non possiamo che accogliere e sostenere attivamente queste richieste di collaborazione, ed anzi estendere a tutte le agenzie sociali iniziative di dialogo che supportino i processi di conoscenza e consentano di pianificare, ognuno nella propria sfera di competenza, interventi adeguati contro quei fenomeni di inciviltà urbana e di degrado che molto spesso riguardano i nostri ragazzi

e che non di rado tendono a sfociare in fatti di microcriminalità” conclude il Prefetto di Firenze Valerio Valenti.

Fonte: Confesercenti Firenze