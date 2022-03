Il surrealismo di Dalì prende vita grazie alle note di Alex Braga e all’intelligenza artificiale

La mostra digitale immersiva Inside Dalí cambia “voce” ed è pronta ad accogliere i visitatori nell’ultimo mese e mezzo di apertura nella Cattedrale dell’Immagine di Firenze. Sabato 12 marzo l’evento speciale - solo su invito – che vedrà l’esibizione di Alex Braga. L’artista visionario realizzerà una colonna sonora speciale della mostra che trasformerà Inside Dalì e l’accompagnerà fino alla conclusione prevista il 25 aprile.

Il Surrealismo del maestro catalano si fonderà in un tutt’uno con il surrealismo sonoro dell’artista novarese in una serata evento unica per la città di Firenze.

La performance sarà un duetto fra il musicista e un complesso algoritmo di intelligenza artificiale in grado di comprendere dopo un centinaio di note lo stile dell’interprete e, di conseguenza, improvvisare con lui. La “augmented music”, marchio di fabbrica originale del musicista, conduttore e dj, è una complessa stratificazione di atomi e universi sonori, prodotti in tempo reale dal compositore grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale A-MINT, una delle reti neurali più all’avanguardia nel mondo dell’arte audiovisiva, creata dallo stesso Braga e dai professori Riganti e Laudani dell’Università RomaTre.

“È la prima intelligenza artificiale al Mondo – spiega Braga - che è in grado di decodificare in tempo reale il codice di improvvisazione di qualsiasi musicista e di improvvisare insieme a lui. Abbiamo messo a punto questo nuovo strumento musicale al termine di una ricerca durata anni sull’intelligenza artificiale realizzata in team con due docenti dell’Università Roma Tre. Di fatto A-Mint dà al musicista stesso un superpotere. L’artista, in questo senso, resta il fulcro della creazione che viene amplificata dalla macchina ma non può di certo sostituirlo”.

Nello straordinario evento di RE-VERNISSAGE, Alex Braga suonerà dal vivo l’Intelligenza Artificiale accompagnando le immagini della mostra, per immergere il pubblico in uno straordinario paesaggio sonoro surreale e di frontiera.

Da domenica 13 marzo sarà possibile rivivere, tutti i giorni con orari prolungati nei weekend, l’esperienza di Inside Dalì con la nuova “anima musicale” ispirata dalla tecnologia e dall’arte musicale di Alex Braga. I visitatori potranno viaggiare verso un universo onirico immaginario alla scoperta dell’arte di uno dei maggior pittori del XX secolo e una vera icona del surrealismo: Salvador Dalí.

Lo spazio immersivo è preceduto, ad arricchire la natura dell’evento, da un’ampia area museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista: i dischi da lui prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, si aggiungono così al ciclo delle 100 xilografie tirate magistralmente a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore catalano per la Divina Commedia.

Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid (Firenze), Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre immersive. Il catalogo e il merchandise esposto nello splendido bookshop sono stati curati dalla casa editrice Sillabe,

mentre i servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori che ha curato anche l’allestimento della mostra. Biglietti disponibili su TicketOne oppure è possibile prenotare via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055 2989888.

INFO MOSTRA

Orario di apertura

Dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18 (ultimo accesso ore 17)

Venerdì e sabato dalle 10 alle 20 (ultimo accesso ore 19)

Domenica dalle 10 alle 19 (ultimo accesso ore 18)

Prezzi

Adulto: 13 euro

Studente: 10 euro

Over 65: 10 euro

Over 50 (solo il giovedì): 8 euro Under 30 (solo il martedì e mercoledì): 8 euro

Convenzioni: 10 euro

Bambino dai 5 ai 12 anni: 8 euro

Disabile: 10 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 104/92)

Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 34 euro

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 40 euro

Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 44 euro

Gruppi (minimo 10 persone): 9 euro *

Scuole: 6 euro * * prenotazione obbligatoria a info@insidedali.it

Indirizzo

Cattedrale dell’Immagine

Chiesa di Santo Stefano al Ponte

Piazza di Santo Stefano 5

50122 Firenze

Prenotazioni Info e prenotazioni via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055-2989888.