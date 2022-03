In banca con contenitori di infiammabile, dentro c'è l'acqua: denunciato 83enne

Attimi di panico ieri pomeriggio in una banca di Lucca. Un anziano si è presentato al personale della Crédit Agricole, in viale San Concordio, chiedendo un apertura di credito mentre tra le mani reggeva due contenitori di plastica, apparentemente contenenti benzina o acido. Spaventati dalla scena, il personale ha richiesto l'intervento della polizia che si è diretta sul posto.

Successivamente è emerso che i contenitori fossero pieni di acqua, ma il comportamento dell'uomo, incensurato 83enne, è risultato comunque minaccioso e potenzialmente pericoloso. Mentre alcuni impiegati scappavano dalla banca, il direttore ha cercato di riportare alla calma l'anziano, in attesa dell'arrivo degli agenti.

Negli uffici della polizia l'83enne raccontava agli agenti delle sue difficoltà economiche e del rapporto difficile con diversi istituti di credito. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione e la sua situazione, come fanno sapere dalla questura, sarà portata all'attenzione dei servizi sociali per l'assistenza necessaria.