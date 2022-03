La Scotti attende in casa la capolista Famila Schio, "Giocheremo con serenità"

È un anticipo a dir poco di lusso, quello che giovedì sera alle 19 al Pala Sammontana aspetta la Scotti. Ad Empoli arriva infatti la capolista Famila Schio, una delle squadre più forti del campionato, la società che negli ultimi anni ha dettato legge nel campo del basket femminile. Davanti avrà un’Use Rosa rinfrancata dal successo esterno di Moncalieri che da questa partita che la vede schiacciata nel pronostico proverà comunque a trarre indicazioni importanti per proseguire nella difficile corsa verso la salvezza. "Parlare di Schio è semplice – attacca coach Alessio Cioni – si tratta di una squadra che lotterà per l’Eurolega e quindi siamo al top assoluto non solo nazionale ma anche europeo. Giocare contro queste squadre è sempre bello, puoi farlo con la testa libera e senza pressioni di alcun tipo e con la consapevolezza che, comunque vada, non è un problema. Se si riesce a fare una partita buona è tutto di guadagnato e quindi ci apprestiamo a giocare questa sfida con determinazione e serenità. Dopo la vittoria di domenica la partita ci può servire per toglierci di dosso un po' di scorie, cercare continuità nella prestazione ed imparare a giocare quaranta minuti senza andare in ansia".

Su Schio, come detto da Alessio Cioni, c’è poco da dire. Le venete viaggiano a punteggio pieno in classifica e la gara viene anticipata per gli impegni europei che le aspettano. Per gli appassionati del basket femminile è l’occasione per vedere all’opera giocatrici di livello assoluto, una gara quindi che, al di là dell’aspetto puramente agonistico, sarà sicuramente bella da vedere. Resta da dire che la sfida sarà diretta dagli arbitri Forni di Cervia, Doronin di Perugia e Bertuccioli di Pesaro e che sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa