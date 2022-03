Addio a Lando Conti, conosciuto imprenditore del Pisano

Un brutto colpo per il mondo dell'imprenditoria del Pisano. È morto nelle scorse ore Lando Conti, 64enne tra i titolari della Fratelli Conti Legnami di San Giovanni alla Vena (Vicopisano). Dalle feste di Natale del 2021 era ricoverato a Cisanello.

Qui una piccola biografia dell'azienda, presa dal loro sito internet

L' attività commerciale ebbe inizio negli anni 50 quando i due fratelli Romano e Pier Luigi Conti assieme al loro padre Lando diedero vita a un piccolo magazzino di legnami e compensati.

In breve il piccolo magazzino si trasformò in una vera e propria azienda che divenne punto di riferimento per gli artigiani e i numerosi mobilifici sparsi per la provincia e non solo.

Conti lascia la moglie e tre figli, non è ancora nota la data dei funerali.