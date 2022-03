Netta vittoria della Montesport Under 13 contro la capolista Berti Informatica Cerretese Pallavolo

Netta vittoria della Montesport Under 13, ospiti della capolista Berti Informatica Cerretese Pallavolo, domenica 6 marzo 2022. Le ragazze di coach Martino Monni, che in questo campionato sono cresciute partita dopo partita, arrivano al giro di boa seconde in classifica e domenica scorsa si sono presentate in casa della capolista (finora imbattuta) con una grinta e una carica agonistica mai viste prima. Le montespertolesi si sono fatte subito pericolose sotto rete aggiudicandosi il primo punto con un muro di Borgioli per poi andare a vincere il primo set 24/26 tra gli applausi del pubblico. Nel secondo set le padrone di casa hanno cercato di tenere testa ad uno scatenato Montesport che non molla la presa e chiude anche questa seconda frazione di gioco 19/25. Le ragazze di Monni chiudono definitivamente il match vincendo anche il terzo set con il punteggio di 22/25 grazie ad una brillante prova di Mangani, scatenata sia in attacco che in difesa. A solo un punto dalla capolista, le Montespertolesi affronteranno in casa la prossima domenica (3/03/2022)il Chianti Volley bianca.

La formazione scesa in campo a Cerreto: Tognazzi Viola, Pini Sofia, Benincasi Aurora, Casini Sonia, Ciambotti Adele, Maionchi Linda, Mangani Carlotta, Borgioli Emma e Apetroaii Roberta Maria.

La classifica al termine della prima fase del campionato: Berti Informatica Cerretese Pallavolo (15 punti), Montesport ( 14 punti), Savino del bene Volley project Montelupo ( 12 punti ), ASD Pallavolo Fucecchio ( 6 punti), Volley club Le Signe ( 4 punti), Chianti Volley Bianca ( 3 punti)

Fonte: Ufficio Stampa