'Otto donne per l'Otto marzo' a Santa Croce

In occasione della Giornata Internazionale della Donna l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno organizza per sabato 12 marzo 2022 alle ore 9.30, presso la sala del consiglio del Palazzo Comunale, una cerimonia di premiazione dal titolo “Otto donne per l’otto marzo”.

Inoltre l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Fondazione Marianelli, bandisce una borsa di studio per tesi di laurea dedicata al ruolo della donna nel mondo della conceria e ai cambiamenti che ha attraversato dalla fine del XIX secolo ad oggi.

“Le donne di Santa Croce sull’Arno che si distinguono per la loro professionalità, per il loro impegno, per i risultati raggiunti sono, ogni anno, moltissime. È giusto dar loro un riconoscimento per aver dimostrato di saper eccellere ma anche per l’intero percorso che hanno fatto, che sicuramente è stato un percorso denso di difficoltà, di pregiudizi, di fermate, di ripartenze, di debolezze e di forza” dichiara la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda.

Nada Braccini, assessora al sociale del Comune di Santa Croce sull’Arno, commenta: “Stiamo ricostruendo, anno dopo anno, percorsi di donne che continuano a riscrivere un pezzo della nostra storia. Il fatto che la Fondazione Marianelli sostenga una borsa di studio che incentivi questo tipo di ricerca è importantissimo, e spero che arrivino tante adesioni”.

La scelta dei nomi delle donne che verranno premiate viene fatta ogni anno raccogliendo articoli e testimonianze sui traguardi lavorativi, culturali e sportivi raggiunti da donne santacrocesi nel territorio o in Italia o nel mondo. La lista delle santacrocesi che saranno premiate sarà resa nota nell'ambito dell'iniziativa del 12 marzo.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno