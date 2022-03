Parte la Green Food Week e la mensa scolastica di Empoli aderisce alla giornata del 10 marzo

Una giornata con un menù più green nelle mense scolastiche.

È partita la ‘Green Food Week’ che propone un cibo più sostenibile e quindi più amico del pianeta.

Per la giornata del 10 marzo, l’associazione capofila della campagna, la Foodinsider, che si occupa ristorazione buona, sana e sostenibile, capace di avviare una conversione ecologica anche attraverso il cibo, propone un pasto a minor impatto ambientale, uguale per tutti, fornendo crudités di verdure di stagione, pasta o altro cereale con sugo di verdura e polpette di legumi in umido.



La mensa scolastica di Empoli aderisce di buon grado all’iniziativa e porterà in tavola un menù a base di crudités di verdure, pasta al sugo finto e ceci.

Anche i nidi e il Centro Zerosei adotteranno in quella giornata lo stesso menù ma con la variabile per il secondo piatto che vedrà servito hambuer di ceci.



Questa iniziativa è un’occasione per educare il gusto dei bambini intorno a cibi che hanno un grande ‘potere’ nutrizionale, oltre a risultare più rispettosi del pianeta ma che può essere replicata anche in altre tipologie di mense.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.foodinsider.it