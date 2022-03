Pestaggi in carcere, condanne fino ad 8 anni per gli agenti

Fino a 8 anni di condanna per gli agenti coinvolti nel processo con rito abbreviato per presunti pestaggi all'interno del carcere fiorentino di Sollicciano. Ne processo sono imputati dieci agenti di polizia penitenziaria, tra cui un'ispettrice. Sarebbero tre i pestaggi finiti nelle indagini, avvenuti tra il 2018 e il 2020. In uno di questi, un marocchino che aveva protestato insultando un agente, sarebbe stato picchiato violentemente da sette agenti, fino a rompergli due costole, poi portato in una stanza di isolamento e lasciato li nudo per alcuni minuti.

La procura ha chiesto anche il processo per due medici, in servizio nell'infermeria del penitenziario e accusati di aver coperto le violenze compilando certificati medici falsi, che non hanno chiesto riti alternativi.