Prato Film Festival omaggia Gabriele Tozzi, scomparso a 78 anni

"Con Gabriele Tozzi se ne va un altro “maledetto pratese”, un attore straordinario che ha sempre portato fieramente Prato nel cuore, ovunque andasse, e soprattutto un grande amico. Sono davvero distrutto dalla notizia, che mi ha colto di sorpresa, lasciando in me un vuoto incolmabile". Queste le parole con cui Romeo Conte, ideatore e direttore artistico del Prato Film Festival, ha commentato la notizia della dipartita di Gabriele Tozzi, che si è spento domenica all’età di 78 anni.

Tozzi, residente a Roma ma originario di Mercatale di Vernio, è stato un grande interprete di teatro, ma anche di cinema e televisione. Si era trasferito a Roma giovanissimo, dopo aver lasciato la facoltà di Scienze Naturali di Firenze, per studiare all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica con il maestro Orazio Costa, e nel tempo ha collaborato ad altissimi livelli con grandi maestri e nomi di spicco del teatro e della televisione italiana.

La sua carriera vanta collaborazioni prestigiosissime: da Franco Zeffirelli, con cui recitò in Romeo e Giulietta, a Luca Ronconi (memorabile il suo ruolo ne L’Orlando furioso); e poi, collaborazioni con Paolo Stoppa, Paolo Panelli e Bice Valori, Salvo Randone, Monica Vitti, Marcello Mastroianni, e molti altri ancora, e persino apparizioni in spot pubblicitari che lo resero famoso presso il grande pubblico.

A Prato, Tozzi era stato protagonista di varie iniziative culturali, e nel 2016 aveva vestito i panni di Filippo Mazzei nel docufilm diretto da Mirco Rocchi. Con la regia di Romeo Conte aveva inoltre interpretato Maledetti pratesi, un video-omaggio a Curzio Malaparte e a Prato, città che aveva sempre nel cuore.

Era anche sempre vicino ai giovani: a Figline aveva fondato un laboratorio teatrale per promuovere i talenti emergenti e per trasmettere l’amore per il teatro, lo stesso che aveva sempre animato tutta la sua vita.

E il Prato Film Festival gli renderà un tributo: la prossima edizione della manifestazione diretta da Romeo Conte - la decima- in programma dal 30 giugno al 3 luglio presso l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore, gli dedicherà infatti un omaggio speciale.

"Perché Tozzi merita questo, e molto altro ancora – commenta Romeo Conte- e noi vogliamo celebrare il suo ricordo assieme a tutti i pratesi, che devono essere orgogliosi di questo grande artista".

Fonte: Prato Film Festival