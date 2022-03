8 Marzo, prodotti di bellezza donati alle donne accolte al Centro antiviolenza

Sentirsi belle, fuori e dentro, può sembrare una cosa da poco rispetto ad altre necessità, ma rappresenta un aspetto importante per tutte le donne. Per questo, in occasione dell’8 marzo 2022, Estetica Più Bella di Empoli ha deciso di donare prodotti di bellezza alle donne accolte dal Centro antiviolenza Lilith, delle Pubbliche Assistenze Riunite.

Le ospiti delle case rifugio e di Casa Matilda, in seconda accoglienza, hanno ricevuto dei pacchetti preparati dal centro estetico, contenenti creme e prodotti per la cura della pelle. Un’idea della titolare Anna Maria Stanco, molto gradita dal centro antiviolenza e che segna l’inizio di una preziosa collaborazione.

La titolare Stanco ha consegnato alle operatrici di Lilith i prodotti, selezionati in base al tipo di pelle di ogni donna accolta. Un gesto semplice quanto grande, perché purtroppo nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, molto spesso le donne fuggono dalle proprie abitazioni senza niente, privandosi di ogni tipo di cura per sé stesse.

Di conseguenza dimenticano di prendersi dei momenti solo per loro, e il Centro Lilith ringrazia Estetica Più Bella per questo dono, che ricorda invece come sia importante anche nelle difficoltà, ritagliarsi uno spazio di benessere.

"Io mi occupo sempre delle donne – afferma la titolare di Estetica Più Bella Anna Maria Stanco – così ho pensato a quelle che per tanti motivi non possono venire da me al centro, e ho deciso di donare questi prodotti a chi magari non ne ha la possibilità. Sono donne che ricevono aiuti di ogni genere ma il mio gesto vuole essere un’attenzione personalizzata nei loro confronti, che spero porti a tutte loro un sorriso".

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione