Raccolta per l'Ucraina, a Empoli con la Misericordia si dona anche al mercato

Grande partecipazione nell’empolese per aiutare la popolazione ucraina contribuendo alle iniziative della Misericordia. A dare il proprio sostegno anche ANVA e Confesercenti Empolese Valdelsa, che supportano la raccolta di beni di prima necessità organizzata dall’Arciconfraternita, offrendo la possibilità a tutta la cittadinanza di consegnare il materiale in due postazioni in occasione del mercato settimanale del giovedì mattina. Il 10 marzo i cittadini avranno infatti a disposizione due punti informativi e uno di raccolta dei beni, presidiati dai volontari della Misericordia: le informazioni sulla raccolta, con la lista dei materiali da donare, saranno fornite sia in una postazione sul ponte sull’Orme, sia all’interno del mercato, all’incrocio tra Via delle Olimpiadi e Via del Pentathlon, dove i cittadini potranno consegnare i prodotti.

"Il conflitto in Ucraina riguarda tutti noi - dichiara Luca Taddeini, presidente provinciale ANVA Confesercenti - prima di essere imprenditori siamo persone e famiglie, la nostra categoria è ben felice di fare il possibile per dare una mano. Dopo la pandemia non ci aspettavamo certo una guerra. La pace deve essere la priorità". Ringrazia per la collaborazione il Governatore della Misericordia di Empoli, Pier Luigi Ciari: "Stiamo assistendo alla formazione e unione di una straordinaria catena di generosità nel nostro territorio, da sempre in prima linea quando c’è necessità di aiutare. Non posso che essere profondamente grato ad ANVA e Confesercenti Empolese Valdelsa per la scelta di contribuire in questo momento così difficile alla causa dei Fratelli ucraini". Una bella sinergia all’insegna della solidarietà a cui tutti possono partecipare donando cibo e bevande non deperibili (acqua, pasta, riso, sughi, legumi, tonno, carne in scatola, latte, omogeneizzati per bambini); prodotti per l’igiene personale (shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido per mani, pannolini per bambini, assorbenti); coperte; brandine pieghevoli; detersivi liquidi per lavatrice e pulizia generale; borsa dell’acqua calda; farmaci (emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, antivirali, anti tosse, spray gola/naso, antispastici, antiustionali) e materiale sanitario (kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, coban, bende, bendaggio d’emergenza, garze con betadine, flaconi di betadine, siringhe 5ml/10ml/20ml, metalline) secondo quanto indicato dalla Commissione Europea. Sono esclusi invece dalla raccolta abbigliamento e vestiario di alcun genere.

Tutto il materiale raccolto durante il mercato del giovedì mattina sarà consegnato alla Misericordia, inscatolato dai volontari, organizzato nel magazzino centrale e infine consegnato alla popolazione ucraina.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli