Roffia, prima regata regionale del 2022: brilla la Canottieri San Miniato

Il 6 marzo al lago di Roffia si è tenuta la prima regata regionale del 2022, che ha richiamato più di duecentosessanta atleti da sedici società toscane.

In questa giornata, messa fortemente a repentaglio dall’incessante vento che spirava da Nord, ha conquistato ben nove ori la Canottieri Pontedera, seguita nel medagliere dalla Cavallini di Calcinaia e dall’Arno Pisa con cinque primi posti ciascuno. Non da meno sono stati la Canottieri Limite con quattro vittorie, la Canottieri Firenze con tre, e i VV.F. Tomei di Livorno con due. Hanno portato a casa una vittoria a testa anche le Fiamme Rosse Orbetello, i Canottieri D’Aloja di Chiuso e i VV.F. Billi-Masi di Pisa.

La Canottieri San Miniato ha messo in acqua 31 atleti nelle varie specialità. A brillare in particolar modo, sono stati coloro che sono già nell’ottica di entrare a far parte della squadra nazionale.

Dini Federico, ha guadagnato la seconda posizione nel singolo, aggiudicandosi la possibilità di partecipare alla prossima gara nazionale che si terrà a Piediluco.

A mettersi in luce è stato anche il doppio femminile di Marcocci Lavinia e Storace Zoe, che per un soffio non ha conquistato l’oro: un equipaggio che sicuramente in futuro farà parlare di sé. Hanno svolto una buona performance anche i cadetti Caico Viviana e Giovannoni Noemi che hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Buona è stata inoltre la gara di Federici Alessia, che ha mancato il podio di pochi decimi di secondo, e quella di Nacci Gianluca che ha messo al collo la medaglia di bronzo per la categoria master con il singolo.

Anche il resto della squadra si è comportato secondo le aspettative degli allenatori e del direttore tecnico, che ha impostato la scelta degli equipaggi anche in vista del prossimo evento che la Canottieri San Miniato organizzerà, previsto per i primi di aprile.

Le condizioni atmosferiche non hanno reso semplice la giornata ma, nonostante questo, l’organizzazione messa a punto dalla Canottieri, compresi i mezzi di soccorso, in numero sufficiente per garantire la sicurezza in acqua di tutti i partecipanti, ha permesso di gestire sei ore di gare in modo molto sicuro.

Non sono mancate le misure di sicurezza in prevenzione al Covid. La Canottieri ha infatti organizzato controlli all’ingresso sia per gli atleti che per i visitatori. Questi ultimi si sono recati in uno spazio, una “bolla”, a loro riservata con accesso e parcheggio dedicati, dal quale si sono potuti godere gli arrivi delle gare.

Dopo questa competizione molto impegnativa, che si è svolta al meglio grazie al lavoro del gruppo di organizzazione, la Canottieri San Miniato si prepara per affrontare un anno ricco di eventi, che vedrà la società impegnata anche in gare nazionali con la partecipazione di oltre mille atleti e gare di canoa-velocità e canoa-polo.

Fonte: Canottieri San Miniato