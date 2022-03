"Sala del Consiglio intitolata a Denise Latini": la proposta arriva dalla Lega Certaldo

Oggi, 8 marzo, è la giornata in cui ricorre la Festa della Donna. Come fatto in passato anche in questo anno, in cui pare ancora più importante celebrare la figura femminile, vogliamo ricordare con un gesto simbolico chi ha segnato la storia recente di Certaldo.

"Abbiamo pensato di chiedere l'intitolazione della Sala del Consiglio comunale a Denise Latini, Donna che si è contraddistinta in politica ed è rimasta nel cuore della nostra comunità - spiegano i Consiglieri Eliseo Palazzo e Damiano Baldini. Al di là degli schieramenti di partito è innegabile quanto ha fatto Denise negli anni in cui è stata impegnata fuori e dentro le Istituzioni, come esponente di partito così come Presidente del Consiglio comunale."

La proposta parte dalla recente riqualificazione della Casa Comunale e dall'idea di spostare l'aula consiliare al suo interno; trovare quindi un nome alla stessa pare cosa doverosa.

"Ho trascorso i primi anni di Consiglio comunale confrontandomi, anche in maniera dura, con Denise - sostiene Palazzo. Nelle sue considerazioni dirette, nel suo essere schietta, che inizialmente confondevo con un che di dispregiativo, si celava invece il voler trasmettere un profondo senso di serietà e responsabilità, da dover portare a avanti, ogni giorno, quando si ricopre un ruolo nelle istituzioni e Denise ha sempre avuto il massimo rispetto per la carica ricoperta e per i propri colleghi, tanto era l'affezione nei confronti della politica".

L'augurio è che quindi il Consiglio comunale all'unanimità possa omaggiare una Donna certaldese, donna delle istituzioni, purtroppo prematuramente scomparsa, la cui memoria viene comunque rinnovata, dagli amici e dalla famiglia (da ricordare l'impegno in Africa per il diritto allo studio per i ragazzi del luogo).

A chi continua a ricordare Denise va il nostro grazie e alle Donne un nostro pensiero, affinché vengano sempre rispettate.

Fonte: Lega Certaldo