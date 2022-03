Pizzeria e laboratorio, apre a Santa Croce 'Il pizzaiolo imbruttito'

'Il pizzaiolo imbruttito' arriva a Santa Croce sull'Arno. Sabato 12 marzo apre in centro una pizzeria che sarà anche laboratorio d'impasti, e non solo. L'inaugurazione dei locali di corso Mazzini 57 sarà sabato alle 17.30. Previsto un rinfresco con specialità e piatti vegan friendly.

Deus ex machina de 'Il pizzaiolo imbruttito' è Antonino Minissale, noto col nomignolo di Nino. Diplomato con successo presso la scuola dell’arte bianca di Messina cinque anni fa, è diventato santacrocese d'adozione 'grazie' alla compagna Giada Masoni. Tecnico dei Molini Riggi di Caltanissetta, è stato anche pizzaiolo a Casa Sanremo nel 2021.

'Il pizzaiolo imbruttito' sarà non solo pizzeria, perché funzionerà pure come bottega e laboratorio: si terranno corsi per pizze e focacce, pane e grandi lievitati. Il menù e i corsi sono sul sito ufficiale del locale, che avrà un suo spazio su Instagram e su Facebook.