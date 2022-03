Ucraina, gli scout Agesci di Empoli sostengono la raccolta della Misericordia

Si rinnova la collaborazione tra la Misericordia di Empoli e i gruppi AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) della città, da tempo uniti nelle iniziative di solidarietà a favore di chi ha bisogno. I gruppi scouts empolesi hanno infatti deciso di sostenere la raccolta di beni di prima necessità a favore del popolo ucraino organizzata dall’Arciconfraternita, offrendo la disponibilità di alcuni punti di consegna in città, con l’aiuto dei propri volontari, che si vanno ad aggiungere alle quattro sedi della Misericordia in cui è possibile donare (la sede storica in Via Cavour 32; il Centro Servizi in Via Cavour 43/b; il Centro Emmaus in Via XI Febbraio 13; la sede distaccata della Misericordia a Sovigliana in Via Cesare Battisti 17). Sarà possibile consegnare i materiali agli scouts: in Via Fratelli Rosselli 34/b (sede scout), il giovedì dalle 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle 15:00 alle 18:00; alla Chiesa di Santa Maria in via della Repubblica 127, il giovedi dalle 20:00 alle 21:30; presso la sede in Via del pozzo 16, il mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 e il sabato dalle 15:30 alle 18:30.

"In questo periodo storico che da ben due anni ci rende sopraffatti dagli eventi, come scouts cerchiamo sempre di tener fede al nostro motto "Estote Parati!" (Siate Pronti!) - dichiara Laura Baroni, capo scout del gruppo Empoli 1 - Non possiamo fisicamente essere vicini ai nostri fratelli Ucraini ma vogliamo fare il possibile per renderci loro utili. Per questo, noi tutti gruppi empolesi AGESCI, abbiamo deciso di collaborare con la Misericordia rendendoci disponibili alla raccolta e allo stoccaggio degli aiuti materiali offerti dai cittadini. Questo farà sicuramente sentire i nostri ragazzi più vicini alle persone colpite dalla guerra, rinnovando in loro il vero significato del mettersi al servizio del prossimo. Commossi dal clima di solidarietà che ci circonda, ringraziamo tutti per la collaborazione."

Parole di gratitudine arrivano anche dal Governatore della Misericordia, Pier Luigi Ciari: “Siamo lieti di collaborare ancora una volta con i gruppi scouts della nostra città. I valori della fratellanza, del rispetto e dell’aiuto a chi ha bisogno ci legano da sempre. Ora più che mai è importante essere uniti per dare tutto il sostegno possibile ai Fratelli e alle Sorelle ucraine, manifestando la nostra vicinanza anche attraverso questa grande raccolta che abbiamo organizzato e a cui sono certo arriverà un contributo eccezionale da parte dei gruppi AGESCI. Empoli si conferma una città dove ogni singola parte è pronta a mettersi insieme nel momento del bisogno creando un unico, straordinario, valore di solidarietà.”

Al via quindi la donazione dei beni nei punti di raccolta scouts, dove sarà possibile consegnare: cibo e bevande non deperibili (acqua, pasta, riso, sughi, legumi, tonno, carne in scatola, latte, omogeneizzati per bambini); prodotti per l’igiene personale (shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido per mani, pannolini per bambini, assorbenti); coperte; brandine pieghevoli; detersivi liquidi per lavatrice e pulizia generale; borsa dell’acqua calda; farmaci (emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, antivirali, anti tosse, spray gola/naso, antispastici, antiustionali) e materiale sanitario (kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, coban, bende, bendaggio d’emergenza, garze con betadine, flaconi di betadine, siringhe 5ml/10ml/20ml, metalline) secondo quanto indicato dalla Commissione Europea. Sono esclusi invece dalla raccolta abbigliamento e vestiario di alcun genere.

Fonte: Misericordia di Empoli