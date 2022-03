Ucraina, la Croce Rossa Empoli: "500 euro dalle Farmacie Comunali"

Come Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli vogliamo ringraziare la popolazione per l’incredibile supporto che ci sta dando per aiutare tutte le persone colpite dal conflitto ucraino.

In questi giorni ci sono arrivate decine di richieste su come aiutare, e noi siamo veramente grati a chiunque voglia aiutarci ad aiutare chi in questo momento ne ha più bisogno!

Una menzione speciale che vogliamo dare è anche alle Farmacie che hanno aderito alla nostra iniziativa di raccolta farmaci da far arrivare tramite il Comitato Nazionale di Croce Rossa, che coordinandosi con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa farà arrivare i farmaci donati a chi ne ha effettivamente mancanza.

In particolare, vi vogliamo condividere un comunicato che ci è arrivato dal Dr. Luca Bartolesi, Amministratore Unico delle Farmacie Comunali Empoli, che ci hanno donato ben 500 € di farmaci da aggiungere a quelli donati dalla popolazione:

"Le Farmacie Comunali - dice Luca Bartolesi, amministratore unico - hanno aderito da subito all’appello lanciato dalla Croce Rossa Italiana a livello nazionale e dal Comitato di Empoli per la raccolta di donazioni e di farmaci a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra".

Sia nella farmacia di via dei Cappuccini che in quella presso il Centro Commerciale, sono organizzati due punti di raccolta nei quali i cittadini possono acquistare e donare uno o più prodotti (farmaci da banco) che saranno inviati dalla Croce Rossa Italiana alle popolazioni ucraine che necessitano di immediata assistenza sanitaria.

"Per sostenere direttamente questa importante iniziativa – prosegue Bartolesi - abbiamo pensato di mettere in campo anche un sostegno economico tangibile, donando un quantitativo dei principali farmaci da banco e parafarmaci, reperibili senza prescrizione medica, per un valore complessivo di cinquecento euro".

"Faremo il possibile – conclude l’amministratore unico - per sensibilizzare i clienti su questa drammatica emergenza che riporta indietro le lancette dell’orologio a tempi che sembravano ormai passati con l’obbiettivo di raccogliere il maggior quantitativo possibile di prodotti da mettere a disposizione di chi sta soffrendo".

Un ringraziamento alle Farmacie Comunali ci arriva anche dall’assessore Valentina Torrini: "Grazie alle Farmacie Comunali di Empoli, da sempre attente ai bisogni dei più fragili, per questo gesto importante, che spero seguiranno in tante e in tanti. È un momento di disperazione, in cui dobbiamo attivarci in ogni modo per sostenere la popolazione ucraina che si trova in grave difficoltà, nella speranza che presto la ragione e il rispetto dell'altro, prevalga sulla guerra".

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli