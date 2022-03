Abbandona rifiuti tra Orentano e Altopascio, individuato e multato

Ha gettato sacchi di immondizia lungo la variante di Altopascio, che per una parte ricade sotto il comune di Castelfranco di Sotto (nella frazione di Orentano). Per questo è stato rintracciato e multato. I comuni di Altopascio e Castelfranco hanno unito le forze e, grazie a una pronta segnalazione da parte di Altopascio, la polizia punicipale castelfranchese è risalita all’autore dell’abbandono dall’analisi fatta sul materiale ritrovato. Dovrà pagare 500 euro di multa.

“Siamo molto soddisfatti di questo piccolo ma significativo risultato. La sinergia tra le amministrazioni comunali è un’arma in più contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti- hanno commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti e l’assessore all’Ambiente, Federico Grossi- . Questo episodio fa seguito ad un’azione di contrasto che portiamo avanti da tempo e che spesso porta a sanzioni molto salate per chi con leggerezza e superficialità compie un gesto molto grave a discapito dell’ambiente e delle persone”.

“Non è la prima volta che collaboriamo con il Comune di Castelfranco - commenta il vicesindaco e assessore all’ambiente di Altopascio, Daniel Toci -. L’avevamo già fatto mesi fa con Plastic Free e un’iniziativa congiunta di raccolta rifiuti abbandonati, continuiamo a farlo con controlli svolti in sinergia. L’impegno è massimo: come Altopascio siamo in prima linea per prevenire e sensibilizzare, sanzionare e organizzare iniziative di contrasto all’abbandono rifiuti per un territorio più curato, più sostenibile”.