Recuperano la borsa della maestra, gli alunni omaggiano i poliziotti con dei disegni

Hanno rubato la borsa alla maestra, la polizia gliela ha ritrovata e riconsegnata, gli alunni hanno donato ai 'falchi' fiorentini dei teneri disegni. Il 4 marzo una donna ha subito il furto della borsa in un ristorante e i responsabili sono stati arrestati. La vittima insegna in una scuola materna e i suoi alunni, dall'età media di quattro anni, hanno ascoltato il racconto su come i poliziotti hanno acciuffato i ladri. Hanno preso spunto e hanno fatto dei disegni colorati coi loro pennarelli. Si sono divertiti a disegnare macchine della Polizia, agenti in uniforme e, ovviamente, la loro maestra.

Già nei giorni scorsi la maestra particolarmente colpita dalla vicenda, aveva anche ringraziato la Polizia di Stato con una lettera scrivendo come si fosse sentita protetta dalla professionalità degli agenti e anticipando in qualche modo la sorpresa: “Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia e insegnerò ai miei bambini che i supereroi esistono veramente e hanno pure un nome: i Falchi della Polizia di Stato”. I disegni sono già appesi negli uffici della Squadra Mobile fiorentina.