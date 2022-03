Costruisce casetta in legno in un'area vincolata, denunciato

Ha costruito una casettina in legno in un'area vincolata, per questo è stato multato e denunciato. Il fatto è avvenuto in zona Cerbaie a Fucecchio, vicino all'area chiamata Podere Dondoloncino.

I carabinieri forestale di Empoli hanno trovato in riva a un piccolo lago un manufatto in legno in corso di realizzazione. Per compiere i lavori era stata eliminata la vegetazione presente, oltre a essere stata smossa della terra. La casetta è stata costruita su una platea fatta di tavole di legno, sorretta da una struttura in legno infissa nel terreno, senza l'uso di cemento. Il manufatto è anche completo di finestre e vetri.

Nelle vicinanze i carabinieri hanno trovato altri manufatti come una platea di cemento di circa 200 metri quadrati, limitrofa a una casa e un’area recintata adibita a canile con all’interno due box prefabbricati in legno, ferro e policarbonato con copertura in lamiere metalliche.

Dopo accertamenti, i militari hanno scoperto che la zona era sottoposta a vincoli: quello idrogeologico per la casetta perché in un territorio vicino al lago, quello paesaggistico perché gli altri manufatti erano in bosco. L'area su cui è stato operato risulta tutelata dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, in quanto ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC “Cerbaie”, per la conservazione della flora e della fauna, facente parte della rete Natura 2000.

Tutti gli interventi erano stati realizzati in assenza di titoli edilizi, della preventiva autorizzazione paesaggistica e della Valutazione d’incidenza. Il proprietario dei terreni, esecutore materiale della casetta e delle altre opere, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per aver eseguito i lavori in area protetta senza nulla osta e su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione. Dovrà pagare una multa di 3480 euro.