Fuori uso dieci giorni gli ascensori del Cencione

I due ascensori della Valle del Cencione a San Miniato saranno fuori uso per dieci giorni. Dopo le operazioni di collaudo della scorsa settimana, il Comune è in attesa della certificazione di A.N.F.I.S.F.A., l'agenzia del Ministero dei trasporti che assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e, fino ad allora, i due apparecchi non potranno essere in funzione.

"Purtroppo siamo consapevoli che questa operazione creerà disagi ai cittadini e ai visitatori, non possiamo esimerci da questa certificazione - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Dopo la tragedia del Mottarone, il Ministero ha intensificato notevolmente i controlli su questo tipo di infrastrutture, come ad esempio i nostri ascensori, e, dopo l'ultimo controllo di routine, ci ha chiesto di integrare la documentazione con questa ulteriore certificazione. Appena sarà possibile, speriamo anche prima di questi dieci giorni, li faremo ripartire, consapevoli di quanto siano strategici per la cittadinanza".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa