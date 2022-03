Cittadini ucraini in fuga dalla guerra, parte il piano di accoglienza anche in Toscana. Ecco tutte le info

Per tutti i cittadini ucraini che sono entrati e stanno entrando in Italia, il Dipartimento della Protezione Civile – in collaborazione con il Ministero dell’Interno, le Prefetture, le Regioni e gli Enti Locali – sta predisponendo un piano di prima accoglienza per permettere loro la regolare permanenza sul territorio italiano.



Tutte le informazioni al riguardo sono contenute in una scheda reperibile al link https://www.poliziadistato.it/articolo/386227a1a62155d822008675, disponibile anche in lingua ucraina e inglese (in allegato), che illustra gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, le modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia, e altre indicazioni utili.



Il link è consultabile anche accedendo dalla pagina Web della Questura di Firenze https://questure.poliziadistato.it/Firenze