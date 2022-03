David in nero, Stella (FI): "Non si usa l'arte per messaggi politici"

"Coprire la copia della statua del David in piazza della Signoria, con un panno nero in segno di lutto, è un errore. Non si usano le opere d'arte e i monumenti per mandare messaggi politici, anche se questi messaggi sono ispirati a sentimenti di solidarietà e vicinanza a popolazioni vittime della guerra. È un utilizzo scorretto dell'arte in ogni sua forma, Nardella ha commesso uno sbaglio". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, a seguito della decisione del sindaco di Firenze, Dario Nardella di coprire con un drappo nero la copia del David in piazza della Signoria per dire no alla guerra (Qui la notizia).

"Ormai da anni, in tante parti d'Italia - osserva Stella - si sta imponendo l'utilizzo distorto dei monumenti per veicolare messaggi politici di ogni tipo. Lo ribadisco, è un errore, è un banalizzare le opere d'arte, è un falsare il loro senso. Come è un errore proiettare immagini sui monumenti, o sfruttarli per fini commerciali. Lasciamo fuori i capolavori artistici dalle diatribe politiche di ogni tipo, non li pieghiamo a mezzi per far passare messaggi, ma custodiamoli come simboli della bellezza a cui può arrivare il genio umano".

Fonte: Ufficio stampa