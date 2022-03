Il cantautore empolese Edoardo Bruni lancia il primo singolo Anni Luce

Venerdi 11 Marzo, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Anni Luce”, il primo singolo del cantautore e produttore empolese Edoardo Bruni. "Anni Luce” è un brano in cui confluiscono diversi generi musicali. Il testo ruota attorno all' incontro fugace tra due ragazzi nell'era della pandemia, contraddistinta dalla totale mancanza di certezze. Mai come in questo momento, molto spesso, dubbi e paure non lasciano spazio a desideri e sogni.

“Anni Luce è una canzone autobiografica, frutto di un'esperienza vissuta poco tempo fa che mi ha dato l'input per capire che in questo momento, la musica è l'unica cosa che voglio prendere seriamente in considerazione; e con questo non voglio certo dire che l'amore non sia un aspetto fondamentale della nostra vita, è che in realtà nessuno sa mai quando arriva davvero..”.

Edoardo Bruni, 25 anni, produttore musicale, chitarrista e polistrumentista, lavora a Milano sia con artisti italiani che stranieri, avendo così la possibilità di confrontarsi in diverse realtà musicali. Laureato presso il Conservatorio G.Verdi di Milano ed il Siena Jazz University, ha collaborato tra gli altri con Federica Camba, ospiti da Red Ronnie, e ha avuto l'occasione di accompagnare alla chitarra acustica Irene Fornaciari e Gaetano Curreri. Ha condiviso i crediti in produzioni discografiche con i più importanti musicisti italiani (Diego Corradin, Chicco Gussoni, Andrea Tofanelli etc). Ha inoltre aperto il concerto sui diritti umani al Mandela Forum di Firenze, prima del maestro Roberto Vecchioni