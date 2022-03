Etrusca Basket, i risultati delle giovanili

Ecco come sono andate le giovanili dell'Etrusca.

U14 FEMM: DOPPIA SCONFITTA CASALINGA

Pall. San Miniato - CMB Valdarno 50-59

Tabellino: Bacchi, Taraj, Ficarra 5, Panchetti 24, Capozio 19, Cerbioni, Provvedi, Fontanelli n.e., Cavallini n.e., Baldi, Bertini V. 2, Giani n.e. All. Petrolini

Partita contro la seconda testa di serie della classifica, CMB Valdarno. Le ragazze partono sottotono e soffrono l’aggressività delle avversarie terminando il primo tempino sotto 17 a 2. Dal secondo quarto le nostre ragazze hanno avuto una bella reazione giocando una partita alla pari mostrando solidità difensiva e buona gestione in attacco. Purtroppo il gap iniziale è stato determinante e la partita è stata portata a casa da Valdarno.

Pall. San Miniato - Firenze Academy 22-93

Tabellino: Bacchi, Taraj, Ficarra 2, Panchetti 13, Capozio 3, Cerbioni, Provvedi, Fontanelli, Cavallini, Baldi, Bertini V. 4, Bertini M. All. Petrolini

Partita che si preannunciava difficile per le nostre cangurine che hanno ospitato le prime della classe, squadra solida, lunga e ben preparata. Possiamo notare un miglioramento rispetto alla gara nel pre-campionato dove subimmo più di 100 punti… frutto del lavoro assiduo in palestra.

Ancora tanto da migliorare, sia tecnicamente che mentalmente. Ci sono ancora diverse sfide da affrontare e dobbiamo essere sul pezzo e agguerrite. Forza bimbe!!!

UNDER 15: ALL'ETRUSCA I DUE PUNTI NEL RECUPERO CON PIOMBINO

ETRUSCA SAN MINIATO - PALL. PIOMBINO 89-65

Tabellino: Campigli, Castaldi 23, Deffo, Ermelani 8, Gemignani 6, Gismondi 17, Guarino 8, Lami, Mugno, Santini 3, Scardigli 24. All. Marchini, Ass. Gori.

Continua a vele spiegate il campionato Under 15 Eccellenza nel quale i ragazzi sono costretti a giocare a marce forzate per recuperare i turni di gennaio. Dopo l'impegnativa partita di domenica con Pistoia non c'è tempo di rifiatare, si torna sul parquet di Fontevivo dopo 24 ore per il recupero della quinta giornata di ritorno. Piombino non è avversario facile, va sotto 6-0 e ribatte con uno 0-7, poi più volte i Cangurini raggiungono la doppia cifra di vantaggio ma ancora vengono raggiunti dagli avversari mai domi. Serve un quarto periodo di impatto per sganciarsi dagli ospiti che nel finale devono capitolare alle maggiori energie dell'Etrusca, brava a non lasciarsi piegare dalla fatica del giorno precedente. Finisce 89-65, adesso sotto col lavoro per prepararsi al meglio ad un altro doppio impegno, Domenica a Livorno, Lunedì di nuovo sul parquet di casa con Sarzana. Forza ragazzi!

UNDER 13: NETTA VITTORIA A PISA

DREAM BASKET PISA - ETRUSCA SAN MINIATO 13-85

Tabellino: Bellandi 2, Contino 2, Galasso 5, Lotti 6, Mazzoni 4, Mitolo 9 ,Montagnani 13, Remi 6, Sabatini 6, Salamone 12, Starnini 12, Zinna 8. All. Regoli, Ass. Masoni.

Vincono gli Under 13 sul campo del Dream Basket Pisa. Netto al momento il divario tecnico tra le due squadre con i ragazzi di Pisa che avranno tempo e modo per continuare a migliorare per confrontarsi alla pari. Bene i nostri Cangurini che danno continuità ai 2 punti strappati sul campo del Don Bosco Livorno. Prossimo weekend doppio impegno: si parte sabato con il back to back con Dream Basket, domenica ci attende invece il match sul campo di US Livorno.

UNDER 15: ALL'ETRUSCA IL BIG MATCH CON PISTOIA

ETRUSCA SAN MINIATO - PISTOIA BASKET ACADEMY 85-74

Tabellino: Campigli, Castaldi 8, Deffo, Ermelani 17, Gemignani 9, Gismondi 9, Guarino 3, Lami, Mugno, Santini 9, Scardigli 30. All. Marchini, Ass. Gori.

Va in scena a Fontevivo il big match con i pari età di Pistoia, in assoluto la squadra più in forma del campionato, imbattuta dalla partita del girone di andata a Pistoia proprio con i Biancorossi. Stop forzato per coach Regoli. Per l'occasione i ragazzi sono guidati da coach Gori con l'assistenza di coach Marchini. La partita è quella che si attendeva, con Pistoia in versione evoluta rispetto al girone di andata. La fisicità dei Pistoiesi, unita ad una difesa molto chiusa in area, rende la gara difficile ai nostri ragazzi che riescono a condurre per la quasi totalità dei 40 minuti andando anche a +12 ad inizio terzo quarto, momento in cui i problemi di falli costringono coach Gori a fare i conti con una rotazione ridotta. Vengono così premiati gli sforzi dei Pistoiesi che rimontano e trovano il sorpasso. Finale maturo da parte dei nostri ragazzi, davvero tosti nei momenti topici di questo campionato. Freddezza sui tiri che contano, buone difese e canestri in contropiede portano a chiudere la partita con il massimo vantaggio. Non c'è tempo di esultare troppo per questa importante vittoria, Stasera, lunedì 7alle ore 18,00 è già ora di recuperare la partita con Piombino, rimandata per cause legate al Covid.

