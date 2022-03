Ex Colorobbia, Daniele Bagnai contro la Giunta di Montelupo

"Il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo ha sempre sostenuto che il progetto d’iniziativa privata Fabbrica Innovazione, finalizzato al recupero dell’ex sito produttivo Colorobbia in via Gramsci a fini di centro di formazione professionale ove svolgere attività didattica e di promozione della ceramica, realizzando importanti sinergie anche con la locale struttura museale, fosse da condividere per le potenziali ricadute positive sul territorio anche in termini occupazionali e di indotto turistico".

Queste le parole del consigliere comunale Daniele Bagnai.

"Tuttavia non possiamo condividere il recente tentativo operato dalla Giunta di voler escludere pretestuosamente il consiglio comunale, contraddicendo precedenti indirizzi che avevano visto sempre esami e pronunciamenti consiliari unanimi sul punto , fin da quando di adottò il protocollo d’intesa tra la proprietà Colorobbia, il Comune e la Regione Toscana per la valorizzazione del progetto , e nel tempo , a sottolineare la qualità e le autorevoli aspettative, si è aggiunta la manifestazione di interesse dell’Accademia delle belle arti di Firenze, che ha inteso aggiungere la propria sottoscrizione in calce al protocollo d’intesa per meglio far intendere i suoi obiettivi di delocalizzazione a Montelupo di attività formative.

Non ci pare accettabile che il passaggio relativo all’ingresso dell’Accademia delle belle arti sia stato affidato ad una delibera di Giunta. Non essendoci nessuna differenza , se non l’aggiunta di altro soggetto interessato , non si capisce come la Giunta abbia potuto rispondere ad una nostra interrogazione adducendo pretesti di matrice azzecarbugliesca secondo cui il Consiglio comunale non avrebbe competenza.

Con questo convincimento la Giunta , non solo disattende precedenti orientamenti propri che l’avevano vista chiedere e ottenere il consenso dell’assise consiliare , ma ci dovrebbe altresì spiegare che senso avrebbe l’aver ricostituito in questa consiliatura la Commissione consiliare speciale Colorobbia se si ritenesse davvero che il Consiglio comunale non abbia competenza

Speriamo che si sia trattato di un mero incidente di percorso , dinanzi al quale noi continuiamo a mantenere i nostri orientamenti favorevoli , ma vogliamo essere debitamente informati e messi in grado di esprimere la nostra opinione, come è sempre avvenuto prima di quest’ultimo blitz indebito".

Fonte: Ufficio Stampa