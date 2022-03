Prova a rubare in un condominio assieme a un 12enne, arrestata

Una ventenne è stata arrestata a Figline e Incisa Valdarno perché sorpresa a rubare in una casa. La giovane e un 12enne hanno forzato il portone d'ingresso di un palazzo, ma senza riuscire a introdursi nei vari appartamenti. Alcuni cittadini, che avevano notato i due aggirarsi con fare sospetto in zona, hanno allertato i carabinieri, che li hanno rintracciati vicino al condominio. I due poco prima avevano gettato in una fioriera un sacchetto con dentro diversi cacciaviti e anche piastre in plastica per forzare le serrature delle porte. La donna sarà giudicata nella mattinata odierna con il rito direttissimo mentre il minore è stato affidato al SEUS. Gli attrezzi rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.