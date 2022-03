Il Pd Empolese Valdelsa presente alla manifestazione per la pace a Firenze

Adesione da tutto il Partito democratico alla manifestazione delle città europee a favore dell'Ucraina di sabato 12 marzo a Firenze. La manifestazione nasce da una proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella, in qualità di presidente di Eurocities, lanciata la settimana scorsa a Marsiglia durante il summit europeo delle regioni e delle città organizzato dal Comitato delle regioni.

Lo slogan scelto è "Cities stand with Ukraine" e l’appuntamento è per le 15, in Piazza Santa Croce in contemporanea con oltre 100 piazze europee per dire stop alla guerra in Ucraina. Il Pd Empolese Valdelsa invita a partecipare e dà appuntamento alle 13.45 di sabato alla stazione di Empoli per raggiungere Firenze in treno, con le bandiere della pace.

Fonte: Ufficio Stampa