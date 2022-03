Torna a Impruneta la Festa dell'Uva

La Festa dell'Uva di Impruneta si avvia verso il centenario e finalmente, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, a Settembre tornerà nella sua versione completa, insieme ai consueti appuntamenti che la precedono. Giovedì 3 Marzo l'Ente Festa dell'Uva di Impruneta si è riunita in assemblea e ha approvato a voto unanime dei partecipanti e rappresentanti dei quattro Rioni, il programma di massima 2022. Si confermano, dopo uno stop causa Covid di due anni, le quattro "sagre" che prenderanno inizio nel mese di maggio in successione:

Sagra della Ficattola 5-6-7-8 maggio/12-13-14-15 maggio

Nizzano Green Festival 19-20-21-22 maggio/26-27-28-29 maggio

Festa della Pizza 9-10-11-12 giugno/16-17-18-19 giugno

Festa della Birra 23-24-25-26 giugno/30 giugno-1-2-3 luglio

La 96° Festa dell'Uva tornerà in forma completa e consueta Domenica 25 settembre, così come lasciata nel 2019.

“Saranno diversi gli appuntamenti che dettaglieremo nella conferenza stampa prevista per sabato 23 luglio” – dichiara Riccardo Lazzerini, presidente Ente Festa dell’Uva – “possiamo anticipare già da adesso la conferma dell'Etichetta D'autore, giunta alla 37° edizione e l'inaugurazione del nuovo "Parco Museale", adiacente all'attuale Museo della Festa dell'Uva in Piazza Buondelmonti.”

“Mi auguro che quest’anno si riesca a svolgere la Festa nel migliore dei modi, e rivivere il clima e lo spettacolo che ci ha accompagnato fino al 2019.” – dichiara il sindaco di Impruneta Alessio Calmandrei – “Non bastava la pandemia, adesso anche questo clima di incertezza dovuto alla guerra. Ma lo spirito positivo oggi ci deve far rientrare nei binari giusti per portare avanti quella ‘normalità’ perduta. Noi ce la metteremo tutta come sempre.”

Tra le novità anche quella legata allo spostamento del "Peposo Day", la sfida gastronomica tra Rioni che celebra il piatto tradizionale di Impruneta, al mese di Novembre. L'obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente la manifestazione, unica nel suo genere, e che merita un palcoscenico logistico e mediatico speciale.

Fonte: Ufficio Stampa