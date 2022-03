Incendio in un appartamento: primo piano distrutto, 55enne in ospedale

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti poco prima delle 10 di mercoledì 9 marzo a Mezzana (Prato) per un incendio in via Vannucchi. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra della casa, distruggendolo completamente. È stato necessario il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per valutare la stabilità dell’abitazione e a seguito del quale si è proceduto al puntellamento del solaio per rendere agibile il piano superiore del terra tetto. Sul posto polizia municipale e personale del 118 che ha preso in carico l’abitante della casa, un uomo di 55 anni, trasportato al pronto soccorso in codice giallo a causa dì lievi segni dì intossicazione.