La nautica toscana si mette in mostra e i due eventi Seatec e Yare decidono di collaborare

Viareggio chiama Marina di Carrara, che si stringono la mano con la firma di un patto in vista dei prossimi appuntamenti di marzo: in vista di Yare (www.yarenetworking.com/it/), momento di incontro in Versilia tra i comandanti degli yacht di tutto il mondo e l’industria nautica – una tre giorni riservata in particolare ai servizi al cliente e alle riparazioni delle imbarcazioni - e in attesa del salone Seatec-Compotec Marine, evento carrarino, unico per il Mediterraneo, dedicato invece alla tecnologia, alla componentisca e al design nel settore nautico. La Regione crede in Carrara e nel suo distretto e le due iniziative da quest’anno si ‘contamineranno’ e vivranno alcuni eventi in comune: una sorta di vicendevole e ripetuto passaggio del testimone, tra lo Yare - organizzato dal centro servizi Navigo - in programma dal 16 al 18 marzo e il Seatec-Compotec Marine (www.sea-tec.it/), promosso da CarraraFiere, dal 17 al 18 marzo 2022.

L’obiettivo è valorizzare ulteriormente un’area produttiva, quella delle nautica toscana, che svetta nelle classifiche mondiali dei superyacht: qui si produce infatti la metà del valore dell’intero comparto nazionale e il 30 per cento dei superyacht oltre i trenta metri di tutto il mondo, vocazione del distetto, venduti per il 95 per cento all’estero. Numeri importanti: un fatturato da 2 miliardi di euro, cinquemila imprese (di cui tremila legate per l’appunto all’universo degli yacht), circa 18 mila addetti diretti e 70 specializzazioni, tra produzione e servizi.



"La sinergia tra due eventi promozionali cardine del settore è davvero un bel segnale", commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana. "Il sostegno della Regione a questo sodalizio è in linea con il percorso di supporto e rilancio del polo fieristico di Carrara che abbiamo intrapreso ormai da mesi e che iniziative come questa, ci dicono, sta dando i primi buoni frutti”.

“Carrara e Viareggio - prosegue l’assessore - sono i poli più importanti per la realizzazione di yacht e superyacht non solo a livello regionale ma anche nazionale ed internazionale. Questo appuntamento, quindi, segna un nuovo slancio del comparto che si mostra al mondo con le sue eccellenze e con prospettive di sviluppo per il futuro".

Del resto la produzione toscana negli ultimi anni, salvo quello appena trascorso (falsato dallo stop imposto dalla pandemia mondiale), ha segnato una crescita media costante del 10 per cento. Lo sforzo degli organizzatori delle due vetrine mira a costituire una vera e propria cordata della filiera di qualità, non solo in rappresentanza del territorio apuo-versiliese ma di tutta l’industria nautica italiana.

Il 18 marzo i comandanti di yacht ospiti a Viareggio visiteranno così il Seatec-Compotec Marine a Marina di Carrara, mentre ad un evento ‘fuorisalone’ organizzato a Viareggio, sempre il 18 marzo, dal consorzio Navigo parteciperanno gli espositori di Seate-Compotec Marine.

Fonte: Regione Toscana