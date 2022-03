Guasto a Castelfiorentino, anticipati urgentemente i lavori di Acque Spa

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla condotta che sarebbe stata oggetto di intervento il prossimo venerdì 11 marzo, è stata necessario anticipare urgentemente l’intervento alla mattina di oggi mercoledì 9 marzo. Per questo motivo si stanno verificando mancanze d’acqua in via Belpiano e nella zona ovest del capoluogo (compresa tra il fiume Elsa e via Machiavelli).

Al ripristino del servizio, previsto per tutte le utenze entro le ore 16, si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che con l’intervento odierno non sarà più necessario l’intervento inizialmente programmato per venerdì 11 marzo che quindi viene cancellato; per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa