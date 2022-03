LifeTackle, a Roma il gran finale del progetto coordinato dalla Sant’Anna

La sostenibilità ambientale nel mondo del calcio è il tema al centro della conferenza finale del progetto europeo LIFE TACKLE, coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. La conferenza, dal titolo “Environmental sustainability through professional football”, è in programma martedì 15 marzo con inizio alle ore 9, presso lo Stadio Olimpico di Roma, uno degli stadi pilota coinvolti nel progetto europeo Life TACKLE.

Ospiti chiave del mondo del calcio hanno confermato la loro partecipazione e, in quell’occasione, condivideranno le loro idee e iniziative legate alla sostenibilità ambientale. La FIGC sarà rappresentata dal Segretario Generale Marco Brunelli. Oltre ai rappresentanti delle federazioni calcistiche partner del progetto - Italia, Romania (FRF) e Svezia (SvFF) - chiamate a presentare il lavoro svolto e i risultati ottenuti, l’agenda dei lavori prevede la partecipazione di esponenti di UEFA, Juventus FC, Porto FC, Malmö FF, Real Betis Balompié, Lega Serie A, Sport e Salute/Stadio Olimpico, Commissione Europea.

“Questo evento rappresenta un’occasione unica per condividere i risultati raggiunti nei quattro anni di svolgimento del progetto e per affrontare le sfide future nella gestione ambientale degli eventi calcistici”, come sottolinea Tiberio Daddi, project manager del progetto europeo Life TACKLE e docente della Scuola Superiore Sant’Anna, nel presentare la conferenza di martedì 15 marzo allo stadio Olimpico di Roma.

È prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna. Per poter assistere ai lavori, è necessario registrarsi utilizzando il link di seguito: https://forms.gle/QFtPueHPAamqtcxC8

Il programma integrale dell’evento e la scaletta degli interventi è consultabile (QUI)

Il progetto Life TACKLE (Teaming Up for A Conscious Kick for the Legacy of the Environment) è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Life per l’ambiente e l’azione per il clima, e mira a migliorare la gestione ambientale degli eventi calcistici. Coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha visto la partecipazione di un importante partenariato europeo che ha incluso le tre Federazioni calcistiche Italiana (FIGC), Svedese (SvFF) e Rumena (FRF), il network internazionale ACR+, le aziende municipalizzate AMIU (Italia) e LIPOR (Portogallo) e la rete media europea Euractiv. Inoltre, ha visto la partecipazione attiva di 13 importanti stadi in Europa, attraverso il loro coinvolgimento in azioni pilota per testare e implementare buone pratiche di sostenibilità ambientale.

Per ulteriori informazioni: https://lifetackle.eu/.

Fonte: Ufficio Stampa