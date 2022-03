Lotto, in Toscana bottino da oltre 20mila euro

L'ultimo concorso del Lotto premia la Toscana con una doppietta: si festeggia a Scandicci, in provincia di Firenze, con una vincita da oltre 10mila euro al Simbolotto, che per il mese di marzo è abbinato proprio alla ruota toscana. A Grosseto - riporta Agipronews - è stata centrata invece una vincita da 9.750 euro, per un totale di oltre 20mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 194,4 milioni dall'inizio dell'anno.