Mano incastrata in un macchinario, soccorso operaio a Santa Croce

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi (mercoledì 9 marzo) a Santa Croce sull'Arno. Un operaio di 57 anni si è infortunato verso le 7.30, da una prima ricostruzione pare che sia rimasto con una mano incastrata all'interno di un macchinario.

Il fatto è avvenuto in un'azienda con sede in via Toscana, in zona industriale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, assieme a loro anche i carabinieri e la medicina del lavoro.

Presenti anche un'automedica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio. Il 57enne è stato subito soccorso e portato in ospedale a Empoli al San Giuseppe in codice giallo.