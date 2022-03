Mercato di Montelupo, iniziativa dei banchi per dire no alla guerra

Una locandina esposta in tutti banchi per ribadire con forza la necessità di porre fine il prima possibile al conflitto in Ucraina. Questa l’iniziativa di sensibilizzazione fortemente voluta dalla sigla sindacale degli operatori su area pubblica, e programmata per sabato 12 marzo al mercato di Montelupo Fiorentino.

“In occasioni come questa è necessario prendere una posizione netta – afferma Luca Taddeini, Presidente Anva Confesercenti Firenze – le immagini che ci arrivano dalle città ucraine ci toccano sia a livello personale che come imprenditori. Le guerre vanno ripudiate in ogni loro forma, a maggior ragione in una fase molto delicata come quella del post-pandemia”.

Infatti, oltre alla prioritaria emergenza umanitaria che vede coinvolte milioni di persone, si percepiscono fin da subito pesanti rivolti economici. Il costo dell’energia e dei carburanti a livelli record, insieme all’incertezza generale nei consumatori sono elementi potenzialmente letali per il mondo delle imprese che, con fatica, si stavano rialzando dalle restrizioni legate al Corona virus.

“La nostra categoria è abituata da sempre a lavorare all’aria aperta – conclude Taddeini – con questo gesto simbolico vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutti i civili coinvolti, con la speranza che le strade e le pazze ora scenario del conflitto armato, tornino quanto prima ad essere luogo di vita e di aggregazione”.

“La società civile si mobilita per dire no alla guerra. Tante sono le manifestazioni che vengono proposte dalle diverse categorie in modo spontaneo. È l'espressione di una risposta corale e trasversale ad una situazione scellerata e disumana. Mi sembra importante che anche gli ambulanti abbiano deciso di prendere una posizione e di manifestare contro la guerra. – afferma Paolo Masini Sindaco di Montelupo Fiorentino - Un conflitto che assieme alle vittime, ai profughi, ad una violenza inaudita porta con sè conseguenze importanti anche per l'economia del nostro paese, già messa a dura prova dalla pandemia”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa