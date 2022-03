Montemurlo, l'anagrafe e lo sportello al cittadino traslocano temporaneamente al Centro Giovani

A Montemurlo proseguono i lavori di miglioramento sismico del palazzo comunale di via Toscanini, 1 e, per consentire l'avanzamento del cantiere, alcuni uffici, collocati al piano terra, devono essere temporaneamente spostati al Centro Giovani di piazza Don Milani, 3. In particolare lunedì 14 e martedì 15 marzo lo sportello al cittadino e l'ufficio anagrafe rimarranno chiusi al pubblico per consentire il trasloco nella nuova sede. Pertanto, gli uffici saranno aperti solo per il rilascio di atti di estrema urgenza, come ad esempio i certificati di morte. L'anagrafe e lo sportello al cittadino saranno poi regolarmente aperti nella nuova sede del Centro Giovani da mercoledì 16 marzo secondo i consueti orari e vi rimarranno per circa due mesi fino al completamento dei lavori in via Toscanini. «Il miglioramento sismico del palazzo comunale di via Toscanini ha richiesto lo spostamento temporaneo di alcuni importanti uffici - spiega il sindaco Simone Calamai – Chiediamo ai cittadini di programmare l'eventuale rilascio di documenti e certificati nei giorni precedenti il trasloco. Abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi ma per organizzare lo spostamento abbiamo bisogno di chiudere gli uffici per un paio di giorni».

I lavori in corso in via Toscanini servono per rendere l'edificio completamente antisismico attraverso l’utilizzo di una tecnologia ingegneristica innovativa ancora poco applicata in Italia, soprattutto quando si parla di edifici esistenti da adeguare alle normative di sicurezza. Tra le fondazioni dell’edificio e ciascuno dei pilastri che reggono la struttura, infatti, saranno applicati dei dispersori sismici, una sorta di ammortizzatori, che smorzeranno il propagarsi delle onde sismiche ai livelli superiori del palazzo. Un intervento “mini-invasivo” del valore di 1 milione di euro. Inoltre, la Regione Toscana ha assegnato al Comune di Montemurlo 150 mila euro per l' “efficientamento” energetico del palazzo e prevede la realizzazione di un “cappotto termico” esterno per evitare dispersioni di calore e mantenere in ogni stagione un adeguato comfort termico. Inoltre, grazie ai fondi regionali, potranno essere sostituiti tutti gli infissi e revisionati gli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa