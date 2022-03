Nuova rotatoria in via Cherubini, il cantiere si sposta

Cambia dalle 14 di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, la viabilità nell'area di realizzazione della nuova rotatoria tra via Cherubini e via Tosco Romagnola SS67 a Empoli.

Ultimati gli interventi più importanti, che hanno permesso di concludere la parte principale della rotatoria, il cantiere si è spostato nel tratto della Tosco Romagnola, aprendo così al traffico un settore della nuova opera.

Resterà invariata la viabilità attuale, compresa l'interruzione del collegamento tra via Cherubini e via Tosco Romagnola.

Si ricorda infatti che è attivo il percorso alternativo di via Giuntini e via Dallapiccola: per chi proviene da Empoli lungo via Cherubini sarà obbligatoria la svolta a destra in via Giuntini per raggiungere via Tosco Romagnola attraverso la rotonda di via Dallapiccola. Per chi proviene dalla SCG FI.PI.LI e vuole raggiungere Empoli e via Cherubini, sarà possibile svoltare in via Dallapiccola dalla rotonda e accedere a via Cherubini da via Giuntini.

Stessa cosa per chi proviene da Empoli lungo la via Tosco Romagnola e vuole immettersi su via Cherubini: sarà possibile farlo sempre dalla rotonda di via Dallapiccola.

I lavori, iniziati a metà dicembre, hanno rispettato pienamente il cronoprogramma, concludendo la realizzazione di tutti i sottoservizi, i sottofondi e lo strato principale del conglomerato bituminoso.

Restano da realizzare gli interventi sul tratto della Tosco Romagnola, che saranno ultimati nel prossimo mese, per poi concludere con le finiture e lo strato definitivo del manto stradale.

Infine si raccomanda massima attenzione ricordando il limite di velocità a 30 Km/h nel tratto della Tosco Romagnola in prossimità del cantiere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa