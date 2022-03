Piano Strutturale Intercomunale, evento conclusivo all'Enriques: il programma

Disegnare il futuro del territorio insieme ai giovani. Affinché possano essere pienamente consapevoli, partecipi e protagonisti delle scelte che interessano la pianificazione urbanistica della Valdelsa Fiorentina. E’ con questo spirito che domani mattina (giovedì 10 marzo) nell’Auditorium dell’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino (ore 10-12) si svolgerà l’evento conclusivo di “Parteci-PIANO”, il percorso di partecipazione che si è tenuto in questi mesi nell’ambito della redazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione.

Gli studenti potranno assistere all’incontro di domani sia in presenza (nell’auditorium) che da “remoto” (utilizzando le LIM dell’istituto), e la mattinata sarà aperta con uno spazio dedicato al loro contributo di rigenerazione urbana, nell’ambito del progetto “Strip: la strada si-cura”. All’iniziativa – dopo il saluto della dirigente scolastica (Barbara Degl’Innocenti) - interverranno i Sindaci della Valdelsa fiorentina (il Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, il Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, il Sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti, il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi), i tecnici che stanno lavorando al nuovo documento (Ettore Ursini e Riccardo Breschi), Giulia Maraviglia (percorso partecipativo) e Chiara Scarfiello (Garante dell’informazione e della partecipazione)

Durante l’incontro verranno presentate e consegnate all’Amministrazione la sintesi delle indicazioni raccolte durante l’intero percorso.

L’evento è pubblico ma la capienza dell’Auditorium è limitata dalle nuove disposizione per il contenimento del contagio da Covid 19, per cui per partecipare è necessario iscriversi compilando il form - QUI - e, nel rispetto della normativa vigente, esibire il Green Pass Rafforzato.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.



Programma



10.00 - 10.10

La scuola al centro per disegnare il futuro del territorio

I saluti di benvenuto

Barbara Degl'Innocenti, Dirigente Scolastica ISISS F. Enriques



10.00 - 10.20

Strip: la strada si-cura

Il protagonismo degli studenti per la riqualificazione della città



10.20 - 10.30

Piano Strutturale Intercomunale: di cosa stiamo parlando?

Quali sono i temi del nuovo PSI e quali attività di partecipazione abbiamo messo in campo

Chiara Scarfiello, Garante dell’informazione e della partecipazione per il Piano Strutturale

Intercomunale



10.30 - 10.50

Le voci di Parteci-Piano!

I risultati del percorso partecipativo per il Piano Strutturale Intercomunale

Giulia Maraviglia, Sociolab



10.50 - 11.20

Scrivere il nuovo Piano Strutturale Intercomunale

A che punto sono i tecnici che stanno lavorando al nuovo documento e come si possono

integrare i risultati della partecipazione

Ettore Ursini, Responsabile Unico del Procedimento

Riccardo Breschi, Progettista incaricato



11.20 - 12.00

Ascoltare le idee e rispondere ai bisogni

Come reagire ai risultati della partecipazione

Alessio Falorni, Sindaco del Comune di Castelfiorentino

Giacomo Cucini, Sindaco del Comune di Certaldo

Paolo Campinoti, Sindaco del Comune di Gambassi Terme

Paolo Pomponi, Sindaco del Comune di Montaione

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa