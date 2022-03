Capraia e Limite aiuta l'Ucraina: ecco i punti di raccolta

Il Comune di Capraia e Limite insieme alle associazioni del territorio ha attivato punti di raccolta per l’emergenza umanitaria in Ucraina e le popolazioni colpite dalla guerra.

“Ci siamo attivati per aiutare concretamente il popolo ucraino, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, e grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni abbiamo allestito cinque centri di raccolta sul territorio comunale. Vogliamo dare sostegno e rispondere ai bisogni della popolazione ucraina con la raccolta di beni di prima necessità”.

I punti di raccolta sono gestiti direttamente dalle seguenti associazioni: Pubblica Assistenza Croce d’Oro Limite sull’Arno, Misericordia Limite sull’Arno, Associazione Santa Grania, Vab- Vigilanza antincendi boschivi Capraia e Limite e U.S Limite e Capraia.

I cittadini possono recarsi nei punti di raccolta per portare: beni di prima necessità ( prodotti a lunga conservazione in scatola o in lattina, latte in polvere, omogenizzati, etc ); prodotti per l’igiene personale (saponi, detersivi, detergenti, assorbenti, e prodotti per la pulizia della casa); farmaci e materiale sanitario (garze, cerotti, antidolorifici, etc); coperte e materassi.

Questi i giorni e gli orari per recarsi nei punti di raccolta:

Pubblica Assistenza Croce d’Oro Limite sull’Arno: via A. Negro, n°9 - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17; il sabato dalle 9 alle 12.

Misericordia Limite sull’Arno: viale G. Matteotti, n°3 – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17; il sabato dalle 9 alle 12.

Associazione Santa Grania Capraia Fiorentina: Piazza Dori, n°4 - dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 18 alle 20.

Vab- Vigilanza antincendi boschivi: Via delle Ginestre, n°14 - dal lunedì al giovedì dalle 21 alle 23; il sabato dalle 16 alle 18.

U.S Limite e Capraia: Taverna dei Meli via P. Togliatti - il mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19.

Per esprimere solidarietà al popolo ucraino sabato 12 marzo alle ore 18 l’amministrazione comunale ha promosso una fiaccolata della pace per dire NO alla guerra, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio comunale, con partenza da piazza Madre Teresa di Calcutta a Capraia Fiorentina e arrivo a Limite sull’Arno in piazza Vittorio Veneto. “ Invito alla partecipazione, per far sentire il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo ucraino. Scendiamo in piazza per dire No alla guerra e per chiedere la fine del conflitto, ha concluso il sindaco”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa