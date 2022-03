Rifiuti abbandonati lungo le strade, accordo Metrocittà e Alia: si parte dalla 429

Grazie ad una accordo siglato dalla Città Metropolitana di Firenze con Alia, per la pulizia di banchine e piazzole delle strade provinciali, venerdì 11 marzo sarà attivato il primo intervento sulle aree di sosta della Sr 429. All'origine di questo accordo, il primo del genere nella Metrocittà, il Sindaco di Certaldo e delegato alla Viabilità dell'Empolese Valdelsa per la Città Metropolitana Giacomo Cucini.

"Abbiamo lavorato tenacemente a questo accordo innovativo e importante che riguarda tutta l'area della Città metropolitana, esclusa soltanto l'area del global service - sottolinea Cucini - Al centro, la necessità di contrastare la piaga dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade. Un'esigenza di fronte alla quale è impossibile chiudere gli occhi: banchine e piazzole ridotte a pattumiere sono sinonimo di degrado e incuria. Per questo, insieme agli uffici competenti, ho lavorato per arrivare alla firma di questo accordo, mai sottoscritto prima dalla Città Metropolitana, per tutelare il territorio e chi lo vive e per cercare di frenare un'inciviltà purtroppo dilagante e inaccettabile. Primo obiettivo, immediato, la pulizia di banchine e piazzole lungo la Sr 429".

L'accordo, di durata triennale (marzo 2022-marzo 2025) prevede una spesa di circa 73 mila euro ed è finalizzato alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulla rete stradale metropolitana.

Metrocittà ha affidato ad Alia l’incarico per l’effettuazione dei servizi di selezione, confezionamento, raccolta, caricamento, trasporto e avvio a trattamento (recupero o smaltimento) dei rifiuti urbani e speciali rilevati all’interno delle sedi delle strade provinciali e regionali di competenza metropolitana (appartententi alla zona 1, Mugello; alla zona 2, Valdarno e Valdisieve, e alla zona 3, Empolese Valdelsa).

Nel servizio saranno impiegati squadre composte da personale specializzato e automezzi opportunamente attrezzati per il caricamento e trasporto a destinazione dei rifiuti rilevati.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa