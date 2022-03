Tnt Empoli, cinque medaglie ai campionati maschili regionali a Firenze

Cinque medaglie inanellate dagli atleti del T.N.T. Empoli nei campionati regionali maschili di Categoria in vasca corta a San Marcellino-Firenze. Tra le corsie della piscina 'Renato Dani' il quotato ranista biancazzurro Alessandro Zannelli (Senior, classe 1996) ha sfoderato una serie di prestazioni maiuscole vincendo i 200 e piazzandosi secondo nei 50 e 100 rana. Il nuotatore empolese ha inoltre ottenuto il terzo posto sui 200 misti. Luci della ribalta anche per Niccolò Dini (Junior, 2005) grazie al successo centrato, a sua volta, nei 50 rana. Fra gli uomini la società nel parco di Serravalle aveva già all'attivo un 'argento' sui 1500 stile, acquisito da Pietro Testi (Ragazzi, 2006) in appendice alla rassegna della settimana precedente tenutasi a Bastia-Livorno, dove erano stati assegnati i titoli toscani femminili di Categoria in vasca corta. Un apporto di punti è poi stato garantito, nelle rispettive classifiche per categoria e con alcune gare disputate, da Giacomo Bartalucci (Junior, 2004); Sirio Bartalucci (Ragazzi, 2008); Stefano Borzellino (Junior, 2005); Marco Buti (Ragazzi, 2007); Andrea Leonardo Doccini (Ragazzi, 2007); Leonardo Mancini (Ragazzi, 2007); Mattia Merighi (Ragazzi, 2006); Andrea Nania (Ragazzi, 2007); Matteo Prislei (Junior, 2004) e Daniele Toni (Senior, 2000).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa