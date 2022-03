Ucraina, alla raccolta di beni della Misericordia partecipa anche Marzi&Fulignati

E’ un bel messaggio di solidarietà quello che lanciano i supermercati Marzi&Fulignati con la partecipazione alla raccolta di beni di prima necessità per aiutare la popolazione ucraina, promossa dalla Misericordia di Empoli. Fin dall’inizio del dramma che si sta consumando ormai da più di dieci giorni in Ucraina, la catena di supermercati si è attivata per dare il proprio contributo alla causa, sia con una postazione adibita alla consegna dei prodotti acquistati al supermercato presso i vari punti vendita, sia riservando una sezione del proprio sito internet alla donazione dei beni.

"I supermercati Marzi&Fulignati si sono mobilitati per garantire un aiuto concreto a sostegno della comunità ucraina che sta vivendo giorni drammatici a causa della guerra in atto – afferma Roberto Marzi, Direttore dei supermercati - Tutti coloro che vorranno donare beni di prima necessità, potranno farlo sia nei nostri punti vendita che direttamente sul nostro sito di spesa online, nella sezione dedicata di spesasprint.it/donazione. I prodotti donati verranno organizzati dal personale di Marzi&Fulignati per poi essere raccolti e gestiti dalla Misericordia di Empoli. In un momento così delicato e drammatico per il popolo ucraino Marzi&Fulignati ha ritenuto doveroso dare un segnale non solo di vicinanza, ma anche mobilitarsi concretamente mettendo a disposizione ciò che in questo momento è più necessario. Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti i nostri clienti e tutti coloro che contribuiranno alla raccolta. Perché crediamo che essere uniti oggi, rappresenti il valore per un futuro migliore domani."

Un contributo concreto a cui la popolazione sta rispondendo con grande generosità. Si dichiara “orgoglioso della sua città” il Governatore della Misericordia di Empoli, Pier Luigi Ciari: “Non posso che essere grato per la fitta rete di aiuti e sostegno che la nostra comunità ha attivato a favore dei cittadini ucraini, appoggiando le nostre iniziative, tra cui, prima fra tutti, questa grande raccolta. Ringrazio Roberto Marzi per aver aderito alla raccolta, e ovviamente tutte le persone che doneranno per questa causa benefica”

Fonte: Misericordia di Empoli