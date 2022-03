"Unifi per la pace. Riflessioni sul conflitto in Ucraina": incontro on line

"Unifi per la pace. Riflessioni sul conflitto in Ucraina" è il titolo dell’incontro online in programma domani, ore 12, che vedrà cinque docenti dell’Ateneo fiorentino portare un contributo per analizzare le origini, gli effetti e le prospettive dello scontro militare in corso.

L’iniziativa, che avrà un carattere interdisciplinare, sarà aperta dai saluti della rettrice Alessandra Petrucci e verrà introdotta e coordinata da Mario Biggeri, docente di Economia applicata (Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa).

Sono previsti gli interventi di Bruna Bagnato, docente di Storia delle relazioni internazionali (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), Stefano Bottoni, ricercatore di Storia dell’Europa orientale (Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo), Lorenzo Capineri, docente di Elettronica (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione), Chiara Favilli, docente di Diritto dell’Unione europea (Dipartimento di Scienze Giuridiche) e Silvia Guetta, docente di Pedagogia generale e sociale (Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia)

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa