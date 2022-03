Cento cosplayer per un video a Vinci in attesa della Festa dell'Unicorno

A luglio tornerà la Festa dell’Unicorno a Vinci dopo due anni di assenza. Nell’attesa l’associazione culturale cinematografica Polyedric Visions di Lucca, nel week end appena trascorso, ha organizzato le riprese per un video promo che racconterà una storia a tema fantastico.

La storia servirà per introdurre una rievocazione in chiave fantasy che si terrà venerdì 29 luglio e vedrà decine di figuranti formare una parata ed aprire ufficialmente la 16^ edizione del festival percorrendo le strade di Vinci.

“Per noi è molto importante collaborare a questo progetto con cui possiamo contribuire alla ripartenza della Festa dell’Unicorno. – afferma Irene Passaglia – presidente dell’associazione Polyedric Visions – I video realizzati saranno tre e saranno caratterizzati dalla regia della giovane lucchese Lavinia Andreini. Il primo sarà un video animato realizzato dall’illustratrice Rebecca Tozzetti con Cristiana Lionello, doppiatrice di Galadriel nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, come voce narrante. Gli altri due video vedranno i cosplayer come attori all’interno del racconto.”

E sono proprio i cosplayer i veri protagonisti del week end appena trascorso.

“Per girare questi video abbiamo semplicemente pubblicato un annuncio sulle pagine social della manifestazione – afferma Daniele Vanni - coordinatore del festival vinciano – con nostra grande sorpresa abbiamo ricevuto tantissime adesioni. Nella giornata di domenica sono stati quasi un centinaio i figuranti che hanno preso parte alle riprese. Dopo due anni di pandemia e in un momento storico così difficile vedere tanti giovani stare insieme e socializzare cercando di portare avanti le proprie passioni è un valore da mettere in evidenza.”

In attesa di poter vedere il frutto delle riprese di questi giorni e di conoscere le prime anticipazioni sul programma dell’evento non resta che segnarsi in agenda le date del ritorno della Festa dell’Unicorno: il 29-30-31 luglio la fantasia tornerà ad essere protagonista tra le strade di Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa