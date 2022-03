Vittoria netta per Timenet Empoli contro Scandicci, "Verso la rivincita a Montespertoli"

Le ragazze della Timenet Empoli Pallavolo ieri sera al PalAramini hanno festeggiato la Giornata internazionale della donna con un’altra vittoria netta 3-0 dopo quella conquistata appena domenica scorsa con il Lunezia Volley. La partita contro Pallavolo Scandicci, recuperata dal turno di andata, non ha riservato particolari sorprese e le padrone di casa hanno sempre tenuto il vantaggio, chiudendo il terzo set più agevolmente degli altri, per una durata complessiva di circa un’ora di gioco, in cui il tecnico empolese Marco Dani non ha mai chiesto il break.

"È stata una partita in cui occorreva tenere testa alle nostre avversarie pur essendo le ultime in classifica per evitare che il ritmo di gioco si abbassasse e loro potessero approfittarne – commenta a caldo l’alzatrice Margherita Guidi – Sono atlete giovanissime per cui non dovevamo dare nulla per scontato ma nei momenti chiave abbiamo fatto valere l’esperienza riuscendo nell’intento di imporre il nostro gioco. Nel terzo set loro hanno un po’ mollato e per noi è stato più agevole raggiungere l’obiettivo. La prossima partita sarà particolare perché è un derby molto sentito con le nostre vicine di casa di Montespertoli e abbiamo intenzione di allenarci al meglio. Siamo consapevoli di essere una bella squadra e andremo là grintose per prenderci la rivincita".

Passate subito in vantaggio, le giallonere hanno rapidamente guadagnato il distacco con il coach Christian Tammone della squadra ospite pronto a fermare il gioco già sul 6-2 e poi, con il peggiorare della situazione, sul 13-4. La Pallavolo Scandicci, pur recuperando qualche punto, ne concede altri e finisce per ritrovarsi indietro di diverse lunghezze. Alla Timenet basta così qualche attacco ben piazzato per arrivare al set point 24-13 e, complice il servizio out avversario, vincere 25-13.

La partenza del secondo parziale ricalca quella del primo ma con l’inseguimento da parte delle ospiti che arrivano al 7-5 dopo uno degli scambi più lunghi del match terminato a loro favore. Le ragazze della Timenet mantengono il sangue freddo e prendono le distanze che costringono coach Tammone al break sul 10-6. La pausa e i ripetuti cambi di atlete non giovano più di tanto alle avversarie che vengono doppiate 18-9. Le giallonere giocano quindi di esperienza per trovarsi in una manciata di minuti in zona set point e aggiudicarsi il parziale 25-14. Al terzo cambio di campo la Pallavolo Scandicci sembra aver perso lo slancio e si fa seminare sin dai primi scambi per 6-1 e poi per 9-1. I due punteggi, utilizzati a distanza ravvicinata dal coach avversario per fermare il gioco, fotografano l’andamento successivo della partita che vede un nervosismo crescente con conseguenti errori da parte delle ospiti a fronte di un vantaggio più consistente delle padrone di casa. I punti scivolano via e per la Timenet è di nuovo vittoria 25-9.

Le giallonere, adesso seste in classifica con 26 punti, disputeranno il prossimo attesissimo derby sabato prossimo 12 marzo alle ore 21.00 al Palazzetto dello sport di Montespertoli contro la Corbinelli, al quinto posto in graduatoria con 29 punti e uscita vincitrice dalla sfida nel turno di andata al PalAramini 0-3.

TABELLINO:

PARZIALI: 25-13; 25-14; 25-9.

ARBITRI: Yuri Armelani e Giacomo Vannuzzi.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Donati (13), Forconi (11), Scardigli (8), Marocchini (7), Liguori (5), Giubbolini (3), Meini, Morelli, Guidi, Mancuso (n.e.), Cappelli (n.e.).

PALLAVOLO SCANDICCI: Prosperi (capitano), Napolitano (1), Migliarini (4), Cardenas (3), Sinforici (1), Bolognini, Coluccini (L), Lancioni, Nicoli (3), Fatticcioni (2), Nanni (1), Magherini (1), Dri (1), Macchia (n.e.), Maccanti (L, n.e.), Ghiotto (n.e.), Del Negro (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Scardigli, Forconi, Marocchini, Donati, Giubbolini, Meini.

STARTING SIX PALLAVOLO SCANDICCI: Napolitano, Migliarini, Sinforici, Bolognini, Cardenas, Coluccini (L), Lancioni.

Fonte: Ufficio stampa