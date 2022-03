'100X100 Libri d’artista', esposizione a Empoli promossa da Sincresis

Oltre cento artisti partecipano a 100X100 Libri d’artista, una esposizione promossa da SINCRESIS, un’associazione culturale per le arti contemporanee attiva in Toscana dal 2006 con l’intento di promuovere le sperimentazioni creative del territorio e accogliere artisti provenienti da paesi diversi, lavorando anche con artisti contemporanei emergenti, per presentare le loro ricerche e organizzare esposizioni, conferenze, workshops, oltre a partecipare a fiere d’arte e proporre programmi di residenze d’artista.

Nel corso degli anni SINCRESIS ha contribuito a formare, informare e aprire al mondo la creatività contemporanea in Toscana, coinvolgendo anche artisti al di là del territorio regionale e nazionale, come in questa mostra che riunisce artisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, dalla Spagna al Belgio dalla Francia all’Inghilterra. Numerose specialmente le presenze femminili che hanno aderito alla nostra proposta.

Cento libri per cento artisti è un progetto che intende promuovere e valorizzare il libro d’artista come creazione preziosa che si distingue come espressione di una poetica individuale e come opera che integra una molteplicità di aspetti tali da caratterizzare il lavoro di un/un’artista nel suo proporsi al vasto pubblico. Il libro d’artista è un’opera alla portata di tutti,

I libri opere sono stati proposti in anteprima il 6 marzo 2022 presso il Museo Marino Marini di Firenze in occasione di BAMMM!, un evento dedicato ai libri d’arte organizzato dal museo in collaborazione con le edizioni Centro Di di Firenze. Sabato 12 marzo sarà inaugurata l’esposizione dei libri d’artista negli spazi di Sincresis, visitabile per tre mesi a Empoli a trenta chilometri da Firenze. In mostra sono esposte anche le opere di Antonio Cecchi e Giorgio Ulivi, come omaggio a due artisti recentemente scomparsi. Il finissage avverrà a Pietrasanta in Versilia nella stagione estiva. Ogni libro d’artista esposto al tempo stesso è presente con immagini appropriate nel nuovo sito web dell’associazione per garantire la massima visibilità accogliendo le preferenze del pubblico tramite specifici sondaggi nelle “storie” del profilo Instagram di SINCRESIS.

Nel corso dell’esposizione gli artisti/ le artiste partecipanti e i loro libri-opera saranno presentati a partire dal 15 marzo prossimo ogni settimana in video conferenza in streaming sul profilo Facebook dell’associazione e alcuni di loro saranno ospitati in residenza presso SINCRESIS per realizzare workshops dedicati al libro d’artista.

Il progetto nasce, quindi, dall’esigenza di far conoscere e valorizzare le esperienze artistiche contemporanee, permettendo il dialogo, l’interscambio e la riflessione sulla creazione artistica come commistione tra gli aspetti generativi, estetici e funzionali propri del fare arte, dall’ideazione all’esecuzione.

L’organizzazione è curata da due storiche e critiche d’arte contemporanea, Alessandra Scappini, presidente dell’associazione, e Spela Zidar, che ha coordinato laboratori e organizzato presentazioni di artisti nell’ambito di progetti promossi dall’associazione.

Sono pervenuti libri d’artista con caratteristiche diversificate e singolari che ne rendono la peculiarità come opera artistica, da elaborazioni manuali come unicum a libri a stampa in edizione limitata o in formato digitale.

Ringraziamo per la disponibilità le gallerie Frittelli di Firenze e Vannucci di Pistoia per il prestito di alcuni libri di artisti riconosciuti nel panorama nazionale.

SINCRESIS prevede anche di presentare i libri opere in esposizione presso una fiera di libri d'artista possibilmente entro il 2022. I libri d’artista possono essere esaminati nel sito www.sincresisarte.com cliccando in Pubblicazioni, in cui appaiono anche tutti i nominativi degli artisti partecipanti.

Inaugurazione 12 marzo 2022 ore 16.00

SINCRESIS

Via della Repubblica nn. 52/ 54

50053 Empoli (Firenze)